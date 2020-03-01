شؤون فلسطينية

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن سفر المواطنين عبر (معبر رفح البري) جنوبي قطاع غزة، غداً الاثنين، سيكون للحافلات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من كشف (2020/6). 

وطالبت الوزارة في بيان لها، نشرته اليوم الأحد، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، المسافرين، بالتواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري، لافتة إلى أن إرفاق الأطفال، يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مشددة على ضرورة الالتزام بمواعيد السفر حسب الحافلات المدرسة أسماؤهم فيها، وعدم التأخير.

وطالبت، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.


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