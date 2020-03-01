قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزلاً في "تل الرميدة" بمدينة الخليل

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوة من جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين، اليوم الأحد، منزلاً في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل



وأكد الناشط عماد أبو شمسية، أن مستوطنين وجنود الاحتلال بأعداد كبيرة، داهموا منزله الواقع بالقرب من مستوطنة (رمات يشاي) المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة، وذلك بزعم تعرض المستوطنين لإطلاق نار صوبهم من جهة المنزل.



وقال أبو شمسية، وفق ما نقلت وكالة (وفا): إن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عائلته داخل المنزل، حتى إعداد هذا الخبر، فيما تجري عمليات بحث وتفتيش في محيط المنزل.