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غانتس: نتنياهو سيُعرقل الانتخابات من خلال إشاعات عن (كورونا)

غانتس: نتنياهو سيُعرقل الانتخابات من خلال إشاعات عن (كورونا)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس حزب (أزرق- ابيض) بيني غانتس، عن قناعته بعدم تمكن رئيس الوزراء نتنياهو، من تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقبلة، موضحًا أن نتنياهو، سيعرقل الانتخابات من خلال إشاعات عن فيروس (كورونا).

وأكد غانتس وفق موقع (كان حدشوت)، اليوم الأحد، أنه سيواصل قيادة الحزب، حتى إذا كانت هناك جولة رابعة من الانتخابات.

وقال غانتس: إن حزبه لن يتعاون مع (القائمة المشتركة) في أي ائتلاف حكومي، إلا أنه سيتعامل مع المجتمع العربي المدني.

وفيما يخص الهجمات الشخصية التي يتعرض لها من قبل نتنياهو و(ليكود)، قال غانتس: إن نتنياهو نفسه، مدد بسنة أخرى فترة توليه منصب رئيس هيئة أركان الجيش، بينما كان بمقدوره إنهاء توليه المنصب.

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