مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، بأعمال تجريف في أراضي بلدتي قصرة وجوريش جنوب نابلس، فيما تصدى الأهالي لهجوم نفذوه، حاولوا خلاله الاعتداء على أحد رعاة الأغنام.



وأفادت مصادر محلية، أن جرافات المستوطنين، قامت بأعمال تجريف في منطقة النجمة التابعة لأراضي بلدتي قصرة وجوريش، بالقرب من الشارع الرئيسي، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي سياق متصل، هاجمت مجموعة مستوطنين من البؤرة الاستيطانية (يش كودش)، المقامة على أراضي قصرة، أحد رعاة الأغنام في المنطقة الشرقية من البلدة، وتصدى الأهالي لهم.



