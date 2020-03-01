شؤون فلسطينية

الصحة: فلسطين خالية من (كورونا) و65 مواطنًا في الحجر الصحي

الصحة: فلسطين خالية من (كورونا) و65 مواطنًا في الحجر الصحي
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن فلسطين لا تزال خالية من أي إصابة بفيروس (كوفيد 19- كورونا)، ولم يتم تشخيص أي حالة إصابة بالفيروس، وأن 65 مواطناً، يخضعون للحجر الصحي في الأكاديمية ومنازلهم، بسبب قدومهم من مناطق ينتشر فيها الفيروس.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بخصوص (كورونا)، إنه تم إجراء 145 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20/1/2020، وكانت جميعها سلبية (أي أنها غير مصابة بالفيروس).

وأوضحت الوزارة، أن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي الخاص بالأكاديمية بلغ 5 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي 60 حالة.

ولفتت إلى أن الحجر الصحي في الأكاديمية، سيطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14) يوماً بدءاً من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.

وأوضحت الصحة، أن الحجر البيتي، سيطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: تايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وعُمان، ولبنان، والعراق، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14) يوم بدءا من آخر يوم اقاموا فيه في هذه الدول.

وقالت الوزارة: إن أهم توصياتها للوقاية من المرض، تتمثل في النظافة الشخصية، والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الانفلونزا، وتجنب التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، والتزام المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي بالتعليمات التي أعطيت لهم من وزارة الصحة، وعدم مغادرة الحجر قبل انتهاء مدته (14 يوماً من تاريخ مغادرة البلد الموبوء).

واستناداً الى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، حتى نهاية يوم 29/2/2020، فقد بلغ عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس (كورونا) عالمياً 85403 منها 6009 سجلت خارج الصين (في 53 دولة)، وبلغ عدد الوفيات 2838 في الصين و86 خارجها.

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