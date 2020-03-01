الشيوخي يجدد دعوته لتداول الدينار الأردني وطرد الشيكل الإسرائيلي



وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال قد سيطر على أسواقنا، وعلى اقتصادنا بعملة الشيكل المدعوم بالسلاح الإسرائيلي والأمريكي.



وأضاف: بالشيكل وبالقوة العسكرية قام الاحتلال الصهيوأمريكي ببناء المستوطنات الاستعمارية، ونهب وسرق مقدراتنا وثرواتنا وأموالنا.



وقال: يجب استخدام العملة الأردنية في الأسواق الفلسطينية، بجميع المعاملات المالية، بدل استخدام الشيكل حتى يتم توفير العملة الوطنية الفلسطينية بالأسواق.



وأضاف: نحن عرب، وعلينا أن نستخدم عملات العرب، وأن نطرد العملة الاحتلالية الاستعمارية الإحلالية من سلة عملاتنا المتداولة، إلى أن نقوم بطابعة وصك العملة المحلية الوطنية الفلسطينية.



وأوضح الشيوخي: أن أحد الحقوق المقدسة لشعبنا وللمستهلكين في العالم، حرية الاختيار بين سلعة وأخرى، وبين عملة وأخرى، وأن حرية اختيارنا كشعب فلسطيني لأي عملة غير الشيكل منتهكة بالكامل، من خلال فرض الشيكل علينا بالقوة العسكرية، وهذا يتناقض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ويتنافى مع حقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة، واتفاقات جنيف، وقوانين منظمة التجارة العالمية، ويتنافى مع جميع الشرائع والأديان، والقوانين الدولية.

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي، دعوته لتداول الدينار الأردني، وطرد الشيكل الإسرائيلي من سلة العملات المتداولة في أسواقنا ومؤسساتنا الفلسطينية، كخطوة مهمة للاستقلال الاقتصادي، وفك ارتباط اقتصادنا عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.