شؤون فلسطينية

الشيوخي يجدد دعوته لتداول الدينار الأردني وطرد الشيكل الإسرائيلي

الشيوخي يجدد دعوته لتداول الدينار الأردني وطرد الشيكل الإسرائيلي
عزمي الشيوخي
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، المهندس عزمي الشيوخي، دعوته لتداول الدينار الأردني، وطرد الشيكل الإسرائيلي من سلة العملات المتداولة في أسواقنا ومؤسساتنا الفلسطينية، كخطوة مهمة للاستقلال الاقتصادي، وفك ارتباط اقتصادنا عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الاحتلال قد سيطر على أسواقنا، وعلى اقتصادنا بعملة الشيكل المدعوم بالسلاح الإسرائيلي والأمريكي.

وأضاف: بالشيكل وبالقوة العسكرية قام الاحتلال الصهيوأمريكي ببناء المستوطنات الاستعمارية، ونهب وسرق مقدراتنا وثرواتنا وأموالنا.

وقال: يجب استخدام العملة الأردنية في الأسواق الفلسطينية، بجميع المعاملات المالية، بدل استخدام الشيكل حتى يتم توفير العملة الوطنية الفلسطينية بالأسواق.

وأضاف: نحن عرب، وعلينا أن نستخدم عملات العرب، وأن نطرد العملة الاحتلالية الاستعمارية الإحلالية من سلة عملاتنا المتداولة، إلى أن نقوم بطابعة وصك العملة المحلية الوطنية الفلسطينية.

وأوضح الشيوخي: أن أحد الحقوق المقدسة لشعبنا وللمستهلكين في العالم، حرية الاختيار بين سلعة وأخرى، وبين عملة وأخرى، وأن حرية اختيارنا كشعب فلسطيني لأي عملة غير الشيكل منتهكة بالكامل، من خلال فرض الشيكل علينا بالقوة العسكرية، وهذا يتناقض مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ويتنافى مع حقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة، واتفاقات جنيف، وقوانين منظمة التجارة العالمية، ويتنافى مع جميع الشرائع والأديان، والقوانين الدولية.

أخبار ذات صلة

&#34;الأشغال&#34; بغزة تنتهي من إعمار عشرة آلاف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي

"الأشغال" بغزة تنتهي من إعمار عشرة آلاف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزلاً في &#34;تل الرميدة&#34; بمدينة الخليل

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزلاً في "تل الرميدة" بمدينة الخليل

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس

الصحة: فلسطين خالية من (كورونا) و65 مواطنًا في الحجر الصحي

الصحة: فلسطين خالية من (كورونا) و65 مواطنًا في الحجر الصحي

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325 تُطالب بحماية المرأة الفلسطينية

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325 تُطالب بحماية المرأة الفلسطينية

والدة طفل مريض تناشد الرئيس عباس لإنقاذ حياته

والدة طفل مريض تناشد الرئيس عباس لإنقاذ حياته

&#34;الخارجية&#34;: (صفقة القرن) عمقت خطاب الكراهية والعنصرية في السباق الانتخابي الإسرائيلي

"الخارجية": (صفقة القرن) عمقت خطاب الكراهية والعنصرية في السباق الانتخابي الإسرائيلي

الهباش يبحث مع مفتي الشيشان تشجيع وتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

الهباش يبحث مع مفتي الشيشان تشجيع وتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;الأشغال&#34; بغزة تنتهي من إعمار عشرة آلاف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي

"الأشغال" بغزة تنتهي من إعمار عشرة آلاف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزلاً في &#34;تل الرميدة&#34; بمدينة الخليل

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزلاً في "تل الرميدة" بمدينة الخليل

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس

مستوطنون يجرفون أراضٍ جنوب نابلس

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325 تُطالب بحماية المرأة الفلسطينية

اللجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325 تُطالب بحماية المرأة الفلسطينية

الشيوخي يجدد دعوته لتداول الدينار الأردني وطرد الشيكل الإسرائيلي

الشيوخي يجدد دعوته لتداول الدينار الأردني وطرد الشيكل الإسرائيلي

والدة طفل مريض تناشد الرئيس عباس لإنقاذ حياته

والدة طفل مريض تناشد الرئيس عباس لإنقاذ حياته

&#34;الخارجية&#34;: (صفقة القرن) عمقت خطاب الكراهية والعنصرية في السباق الانتخابي الإسرائيلي

"الخارجية": (صفقة القرن) عمقت خطاب الكراهية والعنصرية في السباق الانتخابي الإسرائيلي

الهباش يبحث مع مفتي الشيشان تشجيع وتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

الهباش يبحث مع مفتي الشيشان تشجيع وتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

منوعات

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على &#34;بسطات&#34; بالأسواق الشعبية

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على "بسطات" بالأسواق الشعبية

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على &#34;رغدة&#34;

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على "رغدة"

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ &#34;محمد رمضان&#34; بخطوبتها

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ "محمد رمضان" بخطوبتها

شاهد: مفاجأة للجميع..الظهور الأول لزوج روان بن حسين بعد وضع مولودتها الأولى

شاهد: مفاجأة للجميع..الظهور الأول لزوج روان بن حسين بعد وضع مولودتها الأولى

شاهد: &#34;كارول سماحة&#34; تنتحر بأحد شوارع باريس والشرطة الفرنسية تتدخل

شاهد: "كارول سماحة" تنتحر بأحد شوارع باريس والشرطة الفرنسية تتدخل

شاهد:&#34;حلا شيحة&#34; من الحجاب إلى البكيني.. فهل استعادت نجوميتها بعيدها الـ41

شاهد:"حلا شيحة" من الحجاب إلى البكيني.. فهل استعادت نجوميتها بعيدها الـ41

شاهد: مشاجرة بين مذيعة وحماة قصي خولي... اتهمتها بـ&#34;فضح ابنتها&#34;

شاهد: مشاجرة بين مذيعة وحماة قصي خولي... اتهمتها بـ"فضح ابنتها"

شاهد: بفيديو جرئ فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة إبطها

شاهد: بفيديو جرئ فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة إبطها

عربي

هل يستطيع جيش الاحتلال ضَرب (حزب الله) في لبنان؟

هل يستطيع جيش الاحتلال ضَرب (حزب الله) في لبنان؟

الصحة العالمية تُعلًق على أخبار وجود ضحايا أطفال بفيروس (كورونا) في مصر

الصحة العالمية تُعلًق على أخبار وجود ضحايا أطفال بفيروس (كورونا) في مصر

ترجيحات بتأجيل القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

ترجيحات بتأجيل القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

الأزهر الشريف يُعلًق على أحداث سوريا الأخيرة

الأزهر الشريف يُعلًق على أحداث سوريا الأخيرة