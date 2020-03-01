والدة طفل مريض تناشد الرئيس عباس لإنقاذ حياته

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رام الله - دنيا الوطنناشدت والدة الطفل المريض محمد الفيومي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإنقاذ حياته، حيث أنه يعاني من أمراض في الكلى، ويحتاج إلى غسيل كل فترة.وقالت والدة الطفل: "حصلنا على تحويلة الى مستشفى النجاح في مدينة نابلس، ولكن رفضوا استقباله، ليتم تحويله بعد ذلك الى مستشفى (شعاري تصيدك) بالمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، ولكن بسبب منع الرئيس تحويل أي مريض فلسطيني إلى المستشفيات الإسرائيلية، عدنا إلى قطاع غزة".وأضافت: "بعد عودتنا الى قطاع غزة، جرى تحويلنا إلى المستشفيات المصرية، والتي لم ينصح بها أحد".