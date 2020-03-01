شؤون فلسطينية

الهباش يبحث مع مفتي الشيشان تشجيع وتنظيم السياحة الدينية إلى القدس

الهباش يبحث مع مفتي الشيشان تشجيع وتنظيم السياحة الدينية إلى القدس
الدكتور محمود الهباش مع مفتي الشيشان
رام الله - دنيا الوطن
بحث د. محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، ومفتي جمهورية الشيشان، الشيخ صالح مجييف، سبل تنظيم وتشجيع تنظيم السياحة الدينية من جمهورية الشيشان إلى مدينة القدس في إطار تعزيز زيارة المسلمين لمدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك، ووضعها على رأس الأولويات الإسلامية في الوقت الحاضر، لحمايتها ودعم أهلها الصامدين في وجه آلة البطش الإسرائيلية، والحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على المدينة ومقدساتها، وخاصة الحرم القدسي الشريف.

جاء ذلك، خلال لقاء الهباش مع مجييف في العاصمة الشيشانية غروزني، حيث وضعه بصورة الأوضاع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى بشكل خاص، وتطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية بشكل عام، والانتهاكات الإسرائيلية، المتواصلة ضد الحرم القدسي الشريف، وفرض القيود على حرية العبادة فيه، بما يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية بشكل صارخ.

وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء، أن زيارة مدينة القدس والرباط بالمسجد الأقصى المبارك، هي فريضة دينية، وضرورة سياسية، ولها الأثر الكبير في نفوس المقدسيين، الذين يواجهون لوحدهم وبصمودهم فقط، مخططات التهويد الممنهجة التي تقوم بها دولة الاحتلال؛ لإفراغ المدينة المقدسة من أهلها، مؤكداً أن واجب المسلمين في كافة أنحاء العالم الوقوف إلى جانب إخوانهم الفلسطينيين، الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي صباح مساء في مدينة القدس، ومؤازرتهم ومساندتهم في ظل الحملة الشرسة التي تنفذها مجموعات المتطرفين والمستوطنين، ضد المسجد الأقصى المبارك على وجه الخصوص، ومدينة القدس بشكل عام.

وأضاف: أن تنظيم الرحلات السياحية الدينية من قبل المسلمين في أنحاء العالم، وخاصة القادرين على الوصول إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، يأتي في إطار تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، والإطلاع عن كثب على معاناتهم، بسبب الإجراءات الإسرائيلة، التي تفرض حصاراً على المدينة، وتمنع المقدسيين والفلسطينيين من حرية الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

من جانبه، رحب الشيخ مجييف بقاضي القضاة والوفد المرافق له، مؤكداً أن القضية الفلسطينية، وقضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية المسلمين جميعاً، الذين يقع عليهم واجب الدفاع عنها بكافة السبل، ودعم أبناء الشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية والسياسية، ومساندة القضية الفلسطينية في الساحات الدولية من أجل تعرية الاحتلال، وفضح سياساته العنصرية وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني .

وأضاف مفتي جمهورية الشيشان، أن موضوع زيارة المسلمين الشيشان إلى القدس على رأس أولوياته، مؤكداً أن جمهورية الشيشان، سوف تنظم رحلات سياحية من أجل زيارة المسجد الأقصى ومدينة القدس، وأنه لشرف عظيم لكل مسلم، أن يكون بين أبناء الشعب الفلسطيني، ويشارك في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.

وحضر اللقاء، ممثل رئيس دولة فلسطين في الشيشان، السفير عوض زغول، وعضو المحكمة الشرعية العليا، القاضي جاد الجعبري.

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