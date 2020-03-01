"الصحة": تدريب ضباط وسائقي الإسعاف للتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بـ (كورونا)

تعقيم أماكن في الصين بسبب كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

دربت وزارة الصحة الفلسطينية، ضباط وسائقي الإسعاف، التابعين للهلال الأحمر، والقطاع الخاص، على التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس (كوفيد 19- كورونا).



وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن التدريب، الذي نظمته الوزارة، استهدف ضباط وسائقي الإسعاف التابعين للهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة للقطاع الخاص؛ لتدريبهم على آلية التعامل مع الحالات المتشبه بإصابتها بالفيروس، وكيفية نقلها.



وأوضحت، أن طرق نقل المشتبه بهم، وآلياتها، يجب أن تتم دون إحداث هلع أو قلق لدى جمهور المواطنين، إضافة إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والبروتوكلات الصادرة عن الوزارة في هذا الخصوص؛ لحماية المواطنين والمسعفين.



وتابعت الكيلة: إن تدريب طواقم الإسعاف، هو جزء من برنامج انطلق منذ أيام؛ لتدريب الكوادر الطبية والصحية في القطاع الحكومي، والخاص الأهلي، على التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها بفيروس (كوفيد 19- كورونا).