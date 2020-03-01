المفتي العام يُنبه إلى وجود خطأ في نسخة من القرآن الكريم

قرآن كريم - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم، من الحجم الكبير؛ لوجود تكرار في الصفحات من 492 إلى 507.



وأوضح في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه النسخة صادرة عن شركة القدس، في جمهورية مصر العربية، وتمت الطباعة في المطبعة المصرية الألمانية، وحاصلة على تصريح رقم 16/2015 من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر.



وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص، الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ، بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.