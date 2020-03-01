حماس تكشف تفاصيل المباحثات التي سيُجريها وفدها في القاهرة

قيادات في حركة حماس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، عن فحوى الملفات، التي سيُناقشها وفد الحركة مع جهاز المخابرات المصري.



وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع لـ"دنيا الوطن": إن وفد حماس، الذي يرأسه روحي مشتهى، سيبحث عدة ملفات، وتأتي في إطار تعزير العلاقات الثنائية، والبحث في آليات وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني.



وأوضح القانوع، أنهم سيبحثون دور مصر في التخفيف من أزمات فطاع غزة، التي سببها الحصار الإسرائيلي، وكيفية معالجتها، وأيضًا مواجهة (صفقة القرن) وإفشال محاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وكان وفد من حركة حماس، قد غادر صباح اليوم، قطاع غزة، عبر (معبر رفح)، متوجهاً إلى القاهرة؛ لبحث العديد من الملفات، في أعقاب انتهاء جولة التصعيد العسكري الأخير.



يُذكر أن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، أعلن الأسبوع الماضي، أن مصر وجهت دعوة إلى قيادة الحركة لزيارة القاهرة، من أجل بحث عدد من الملفات المهمة.