قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة أطفال من قلقيلية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، ثلاثة أطفال من مدينة قلقيلية، على حاجز عسكري "طيّار".



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: الطفل أنس مأمون شريم (15 عاماً)، والطفل عبد العزيز وفا حوتري (15 عاماً)، والطفل عمر أمجد عبد الرؤوف (15 عاماً)، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأطفال على حاجز عسكرية مفاجئ "طيّار" نصبته على شارع "حبلة القديم" جنوبي المدينة.