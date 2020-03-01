وزارة الصحة تُقرر إلغاء ورش العمل والموتمرات بسبب فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تعميمًا جديدًا حول فيروس (كورونا).وقالت الصحة في البيان المقتضب: إنه "بناءً على مقتضيه مصلحة العمل، يرجى على كافة المؤسسات والوزارات الحكومية إلغاء كافة ورش العمل والمؤتمرات، كاجراء احترازي للوقياة من فيروس (كورونا).