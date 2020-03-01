وزارة الصحة تُقرر إلغاء ورش العمل والموتمرات بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تعميمًا جديدًا حول فيروس (كورونا).
وقالت الصحة في البيان المقتضب: إنه "بناءً على مقتضيه مصلحة العمل، يرجى على كافة المؤسسات والوزارات الحكومية إلغاء كافة ورش العمل والمؤتمرات، كاجراء احترازي للوقياة من فيروس (كورونا).
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، تعميمًا جديدًا حول فيروس (كورونا).
وقالت الصحة في البيان المقتضب: إنه "بناءً على مقتضيه مصلحة العمل، يرجى على كافة المؤسسات والوزارات الحكومية إلغاء كافة ورش العمل والمؤتمرات، كاجراء احترازي للوقياة من فيروس (كورونا).
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