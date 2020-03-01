تيسير خالد: نتنياهو عنصري يميني متطرف بامتياز ويكذب كما يتنفس

تيسير خالد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

علّق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن نقل سكان المثلث الفلسطينيين إلى دولة فلسطين، في سياق تنفيذ الإملاءات الأميركية- الإسرائيلية التي باتت تعرف بـ (صفقة القرن).



وقال: "جاء في رؤية (صفقة القرن) حديث عن مجتمعات المثلث في الداخل الفلسطيني، والتي تتألف من كفر قرع، عارة، عرعرة، بهاء الغربية، أم الفحم، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، وجلجولية، وتعرف إلى حد كبير بأنها فلسطينية، وبأن الرؤية تفكر في إمكانية إعادة رسم الحدود، بعد ابتلاع وضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، بحيث تصبح مجتمعات المثلث هذه، جزءاً من دولة فلسطين.



وأضاف: بأن خلفية هذه الفكرة الجهنمية هي التخلص من الفلسطينيين لصالح تحسين ما يسمى النقاء العرقي لليهود في إسرائيل، وهي فكرة تناقلت أوساط سياسية ودبلوماسية وإعلامية أن بنيامين نتنياهو، تبناها، وطلب إدراجها في (صفقة القرن الصهيو- أميركية).



وختم خالد مدونته محذراً: اليوم، وفي مناورة سخيفة، يكذب نتنياهو نفسه، ويقول إن فكرة نقل المثلث إلى السيادة الفلسطينية لا أساس لها، وتعد أمراً باطلاً، جيد أن يتراجع نتنياهو في محاولة كسب أصوات بعض الفلسطينيين في انتخابات الكنيست غداً، ولكن حذار ثم حذار، فهذا الرجل عنصري يميني متطرف بامتياز، ويكذب كما يتنفس.