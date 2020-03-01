شؤون فلسطينية

الفرا: القضية الفلسطينية حاضرة باجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي هذا الشهر

الفرا: القضية الفلسطينية حاضرة باجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي هذا الشهر
الاتحاد الأوروبي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
يعقد مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، اجتماعاً له في 23 من الشهر الجاري؛ لبحث عديد القضايا.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، إن القضية الفلسطينية، ستكون حاضرة على جدول أعمال الاجتماع، كنقطة رئيسية، حيث ستتم مناقشة ما تسمى بـ (صفقة القرن) وأيضاً ما يتعلق بضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، ومناطق الضفة، والاستيطان، وكذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67، كرد أمثل على ما تسمى (صفقة القرن) لإنقاذ حل الدولتين.

وأكد الفرا على موقف الاتحاد الأوروبي، الرافض لسياسة الاستيطان، التي يعتبرها منافية لقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، معرباً عن أمله بأن يكون هناك إجراءات عملية على الأرض، أكثر من مجرد رفض؛ لإجبار الحكومة الإسرائيلية على إيقاف سياستها الاستيطانية، خاصة في مدينة القدس.

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