عريقات: "اللا" للرئيس عباس بوجه أمريكا سيكون لها أثمان كبيرة يدفعها شعبنا



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان كذب مرتين في تصريحاته الأخيرة، الأولى: عندما تحدث بأنه سيكون في القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، رغم وجود نص حرفي في مؤامرة العصر، يقول إن العاصمة، ستكون في كفر عقب وأبو ديس، وثانياً: عندما تحدث عن اتصالات تجري مع الفلسطينيين، واصفاً ذلك بالكذب والتضليل.



وأشار عريقات إلى أن فريدمان، يريد من خلال هذه التصريحات ضرب مصداقية منظمة التحرير، والحكومة، والسلطة الوطنية أمام شعبنا، وأمام الأشقاء العرب أيضاً إلى جانب نزع ثقة الشعب بقيادته في ظل وجود 96% من شعبنا ممن يقفون إلى جانب

القيادة في موقفها الرافض لـ (صفقة القرن).





وأضاف: أن إجراءات إسرائيل المتواصلة لضم الأرض الفلسطينية، لن تخلق حقاً، ولن تنشئ التزاماً، معتبراً أنه في حال أقدمت إسرائيل والولايات المتحدة على الضم الفعلي، فهذا يعني فتح الأبواب أمام أي دولة تملك القوة؛ للبدء بالتغيير والتعديل لحدودها، ما يعني الدخول في صراعات، ليس لها أول ولا آخر.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات إن القيادة الفلسطينية، تتعرض لحملة شرسة سامة، ليس لها أول ولا آخر، مشيراً إلى أن "لا" الرئيس محمود عباس في وجه الولايات المتحدة، سيكون لها أثمان كبيرة، يدفعها شعبنا.