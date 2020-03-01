دعوات للمستوطنين لاقتحام مكثّف للمسجد الأقصى تزامناً مع الانتخابات

مستوطنون - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كثّفت جماعات استيطانية دعواتها لمناصريها لاقتحام المسجد الأقصى يوم غد الاثنين، بالتزامن مع انتخابات (كنيست).



وعبر صفحاتها ومواقعها الإلكترونية، دعت جماعة "طلاب لأجل الهيكل" و"اتحاد منظمات الهيكل"، المستوطنين والطلاب إلى اقتحام المسجد الأقصى، يوم غد بشكل مكثّف وجماعي، بالتزامن مع الانتخابات، وبمشاركة أعداد كبيرة من "حاخامات منظمات الهيكل"، كما نقل موقع (حرية نيوز).



وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوميًا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية لعدّة ساعات.



وفي المناسبات والأعياد اليهودية، تكثّف جماعات "الهيكل" المزعوم من دعواتها لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة، حيث يُقيمون صلواتهم وطقوسهم في المنطقة الشرقية- قرب باب الرحمة- بشكل استفزازي للمصلين وحرّاس المسجد الأقصى، ويتم ذلك بحماية عناصر من شرطة الاحتلال.



وتنطلق الانتخابات في إسرائيل، يوم غد، وهي الثالثة خلال أقل من عام.