(أونروا) تدق ناقوس الخطر.. أبو حسنة: إجراءات عديدة سنتخذها للحفاظ على البرامج

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خاص دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن الوكالة، تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة، لافتاً إلى أنها أعلنت ميزانيتها لعام 2020، والتي تبلغ مليار و400 مليون دولار، ولكن حتى اللحظة، هناك تعهدات بملبغ 299 مليون دولار، وقد وصل منها إلى حسابات الوكالة 125 مليون دولار.



وقال أبو حسنة لـ "دنيا الوطن": "نحن قمنا بالعديد من الإجراءات؛ بهدف إبقاء المصروفات، منها وقف عمليات تحويل الموظفين من نظام المياومة إلى نظام العقود، ووقف النفقات بصورة شاملة، وشراء السيارات والسفر، كذلك سيتم اتخاذ إجراءات أخرى، من أجل أن نتمكن من الوصول إلى بداية شهر أيار/ مايو".



واضاف: "في بداية شهر أيار/ مايو، إذا لم تكن هناك تعهدات وأموال جديدة، بالإضافة إلى اتصالاتنا بالدول المانحة من أجل تعديل عملية الدفع، فهذا يعني أننا سنقوم بإجراءات قاسية تتعلق بالبرامج كلها والخدمات، لذلك فإن وكالة (أونروا) تدق ناقوس الخطر فعلاً، لعملياتها وبرامجها".