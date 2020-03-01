شاهد: "سرايو الوادية" تعدد إنجازاتها في عام 2019









وقال: أما "شهادة 22 ألف" هي أصعب الشهادات، ولها متطلبات كثيرة والحمد الله طورنا المصنع داخلياً، وقمنا بتغيير المصنع من حيث البنية التحتية وتأهيل الكوادر وبناء مختبرات.



وتابع: يوجد لدينا 150 عاملاً، استطمعنا أن نقوم بتصدير أول نقلة في تاريخ 31-12 2019، والشركة في عام 2019 لها إسهامات عديدة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.





وفيما يتعلق بشهادة (ايزو)، قال الوادية: إن هذه الشهادة مهمة، وتعد جواز سفر لخارج الدول، وخاصة في سلامة الغذاء.وقال: أما "شهادة 22 ألف" هي أصعب الشهادات، ولها متطلبات كثيرة والحمد الله طورنا المصنع داخلياً، وقمنا بتغيير المصنع من حيث البنية التحتية وتأهيل الكوادر وبناء مختبرات.وتابع: يوجد لدينا 150 عاملاً، استطمعنا أن نقوم بتصدير أول نقلة في تاريخ 31-12 2019، والشركة في عام 2019 لها إسهامات عديدة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

خاص دنيا الوطنعددت شركة "سرايو الوادية" الإنجازات التي حصلت عليها في عام 2019، خاصة بعد حصولها على شهادة (أيزو).وقال محمد وائل الوادية في مقابلة مع "دنيا الوطن": إن هناك عدة خطوط إنتاج ومصانع، أبرزها "ويفر" و"بسكويت" و"شيبشي" بالإضافة إلى خط لإنتاج "رأس العبد".