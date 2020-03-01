دولي

واشنطن تُعلن الطوارئ خوفًا من (كورونا)

واشنطن تُعلن الطوارئ خوفًا من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات ولاية واشنطن، شمال غربي الولايات المتحدة، حالة الطوارئ على أراضيها، بسبب خطر انتشار فيروس (كورونا).

وأكد حاكم الولاية جاي إنسلي، في بيان نشرته وكالة (رويترز)، أن هذا الإجراء، سيتيح للولاية الحصول من السلطات الفدرالية على الموارد المطلوبة؛ للحد من تفشي الفيروس.

وأصبحت واشنطن، أول ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب (كورونا)، وذلك بعد أن تم على أراضيها تسجيل أول وفاة بالفيروس في البلاد السبت.

وأشارت السلطات الطبية الأمريكية، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس الجديد في البلاد، وصل إلى 69 حالة.

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