(حماس) تُعلّق على استقالة أعضاء مجلس بلدية رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على استقالة عدد من أعضاء مجلس بلدية رام الله، أمس السبت.



وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في بيان تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "استقالة أعضاء من مجلس بلدية رام الله احتجاجًا على وجود مستوطَنة (موديعين) الإسرائيلية المقامة على أراضٍ غرب مدينة رام الله، عضوًا في الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية (أرلم) التي يترأسها رئيس بلدية رام الله، عمل وطني بامتياز، وخطوة مسؤولة نحو أهمية ترسيخ مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله محليًا ودوليًا".



وأكد برهوم، "أن هذه الخطوة تنسجم تمامًا مع المطلب والمزاج العام الفلسطيني، الرافض لوجود الاحتلال، وشرعيته على أي شبر من فلسطين، ومع كل جهود وأنشطة المقاطعة الإقليمية والدولية له، والداعمة للحق الفلسطيني".