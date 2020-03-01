نادي الأسير: الاحتلال يعقد اليوم جلسات محاكم لثلاثة صحفيين

اعتقال صحفيين

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسات محاكمة لثلاثة صحفيين وهم: مجاهد بني مفلح، ويزن أبو صلاح، وذلك في المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم)، وجلسة أخرى تعقد للصحفي سامح الطيطي في محكمة (عوفر).



ولفت نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الأسير مفلح، وهو من بلدة بيتا قضاء نابلس، اُعتقل يوم الأربعاء الماضي، أثناء توجهه من رام الله إلى نابلس، فيما اُعتقل الصحفي أبو صلاح، وهو من جنين بتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، وفور اعتقاله مُنع من لقاء المحامي خلال فترة التحقيق، أما الصحفي سامح الطيطي من مخيم العروب، فقد جرى اعتقاله في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2019.



وأشار نادي الأسير إلى أن جلسة محكمة، ستُعقد للصحفي مصطفى السخل من نابلس، بتاريخ 16 آذار/ مارس الجاري، وبتاريخ 15 آذار/ مارس، ستُعقد جلسة لميس أبو غوش من قلنديا، وجلسة لقسام البرغوثي من رام الله بتاريخ 18 آذار/ مارس.



ومن الجدير ذكره، أن (15) صحفياً، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم صحفيتان.