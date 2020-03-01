جانب إيجابي من فيروس (كورونا) تكتشفه وكالة الفضاء الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنكشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن جانب إيجابي لانتشار وباء (كورونا) في الصين، التي تعتبر مهد المرض المنتشر عالميًا.قالت (ناسا): إنها التقطت صوراً عبر الأقمار الاصطناعية، أظهرت أن الإغلاق الذي تسبب به تفشي فيروس (كورونا) الجديد ساهم في تراجع حدة التلوث في الصين بصورة كبيرة، وانخفاض مستوياته بشكل هائل، وفق موقع (ٍسكاي نيوز).وأوضحت صور (ناسا) أن القيود المفروضة على السفر وإغلاق الشركات الصينية، ساهم في انخفاض ثاني أكسيد النيتروجين بشكل كبير، ما أدى لتنقية الأجواء.ووفقاً لعلماء (ناسا)، فقد كان الحد من تلوث ثاني أكسيد النيتروجين واضحاً بالقرب من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، حيث بدأ تفشي الفيروس القاتل، الذي انتشر في أكثر من 58 دولة في العالم.