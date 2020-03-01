شؤون فلسطينية

حقيقة إحالة 8000 من موظفي السلطة إلى التقاعد المبكر

حقيقة إحالة 8000 من موظفي السلطة إلى التقاعد المبكر
موظفو السلطة الفلسطينية خلال تظاهرة بغزة
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
نفت مصادر في وزارة المالية، أن تكون قد أصدرت كشوفات جديدة لموظفين مُحالين إلى التقاعد المبكر، سواءً أكانوا مدنيين أم عسكريين.

وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إنه لم يصدر أي تصريح من هذا القبيل، وكل ما يتم نشره مجرد شائعات لا أساس لها، داعية الجميع لتوخي الحذر من هكذا شائعات.

وكانت وسائل إعلام محلية، قالت في وقت سابق: إن وزارة المالية في رام الله ستُحيل 8000 من موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية إلى التقاعد المبكر، عقب انتهاء لجنة تحديث بيانات الموظفين.

وأكدت تلك المواقع، أن التقاعد، سيكون أكثره في الأجهزة الأمنية، وهي: الأمن الوقائي، والشرطة، والأمن الوطني، لكن مصادر وزارة المالية، نفت كل ذلك.

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