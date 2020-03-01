دولي

انتخابات (كنيست) غداً للمرة الثالثة خلال سنة وعلامات الاستفهام بشأن تشكيل الحكومة

انتخابات (كنيست) غداً للمرة الثالثة خلال سنة وعلامات الاستفهام بشأن تشكيل الحكومة
انتخابات إسرائيل - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تجري في إسرائيل، غدا الاثنين، انتخابات (كنيست) الـ 23، وهي ثالث انتخابات تُجرى خلال سنة واحدة، بعد الفشل في تشكيل حكومة بعد انتخابات نيسان/ أبريل، ثم انتخابات أيلول/ سبتمبر 2019. 

وتختلف هذه الانتخابات عن سابقتيها، في أنها ستُجرى بعد تقديم لائحة اتهام رسمية ضد رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، وتحديد موعد للبدء بمحاكمته، في 17 آذار/ مارس الجاري، وفقًا لما تم إعلانه في وقت سابق.

ويشار إلى أن المنافسة الرئيسية على رئاسة الحكومة، تجري بين معسكرين: اليمين، الذي يتزعمه نتنياهو ويضم كتل (ليكود) و(يمينا) و(شاس) و(يهدوت هتوراه)، والحزب المتدين الذي يضم (البيت اليهودي) و(الاتحاد القومي)، ومقابله معسكر (الوسط – يسار) الذي يتزعمه بيني غانتس، ويضم (أزرق أبيض) وتحالف (العمل- ميرتس- غيشر). 

ويضاف إلى هذا المعسكر حزب (القائمة المشتركة) كداعم له، رغم إعلان زعيم المعسكر، غانتس، والعديد من قادة حزبه، رفضهم للتعاون مع المشتركة في تشكيل حكومة، في إطار سعيهم للتقرب من اليمين، والتهرب مما يعتبرونه "وصمة اليسار".

ويعتبر حزب افيغدور ليبرمان، هذه المرة، أيضًا، بمثابة "بيضة القبان" التي ستحسم مصير الحكومة، علماً أن ليبرمان أعلن بشكل صريح وواضح هذه المرة، أن عهد نتنياهو انتهى، وأنه سيعمل على تشكيل حكومة بدون نتنياهو، لكنه في الوقت نفسه كرر رفضه اعتماد هذه الحكومة على "المشتركة" أو قبوله التعاون معها، وهو موقف مماثل لموقف "المشتركة" التي أعلنت أنها ترغب في التأثير على تشكيلة الحكومة القادمة، لكنها ترفض الجلوس مع ليبرمان.

ويشار، أيضًا، إلى أن استطلاعات الرأي التي تم إعلان آخرها، يوم الجمعة، تشير إلى عدم تمكن أي من المعسكرين من تشكيل حكومة بدون ليبرمان، ويسود التكهن بأنه قد تجري انتخابات رابعة في ضوء تصريحات قادة المعسكرين، التي يستبعد كل منهما الجلوس مع الآخر، حيث يشترط غانتس حكومة وحدة برئاسته أولًا، ومن ثم برئاسة نتنياهو إذا نجا الأخير من تهم الفساد والرشوة التي سيحاكم عليها. 

وفي المقابل يدعي نتنياهو، أنه يريد الوحدة مع غانتس، لكنه يشترط هو الآخر، أن يكون أول من يترأس الحكومة، ويرفض التخلي عن كتلة اليمين التي تدعمه. 

ولأول مرة منذ بدء نشر الاستطلاعات، تقدم معسكر اليمين، في استطلاعات آخر الأسبوع المنصرم، على معسكر الوسط- اليسار، ومع ذلك تكهنت الاستطلاعات بحصول الحزبين الكبيرين على عدد مشابه من المقاعد، أو بفارق مقعد واحد، وفي استطلاع آخر، بفارق مقعدين لصالح (ليكود)، ولكن من دون أن يحقق أي معسكر الغالبية القانونية، 61 مقعداً، لتشكيل حكومة، من دون (إسرائيل بيتنا) و/أو (المشتركة).

في نهاية الأسبوع، قال رئيس حزب (العمل- ميرتس- غيشر)، عمير بيرتس، إن معسكر غانتس، سيشكل حكومة بدعم من المشتركة، لكن غانتس سارع مساء السبت، إلى تكرار رفضه التعاون مع المشتركة.

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