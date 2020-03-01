بعد دفع 20 مليون دولار.. ملياردير أمريكي ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

الملياردير توم ستاير

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الملياردير توم ستاير، أنه خرج من السباق، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، للانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.



ووفق النتائج، التي نشرتها وكالة (سي إن إن) فقد حلّ ستاير البالغ من العمر (62 عامًا) ثالثاً بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد أن أنفق أكثر من 20 مليون دولار، على حملته الانتخابية.



وأوضح ستاير لمؤيديه: "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا.. سبق لي أن قلت إنني إذا لم أرَ طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي"، مضيفاً: "لا أرى طريقاً للفوز بالرئاسة".



وفاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، مُعيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكدأ أنه المنافس الأول في مواجهة السيناتور المستقل بيرني ساندرز، سعياً للفوز بترشيح الحزب، تمهيداً لانتخابات الرئاسة الأميركية.