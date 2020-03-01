قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات، طالت عدداً من الفلسطينيين، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد خمسة مواطنين من الضفة.



وأضاف: أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة سعير قضاء الخليل وهما: مهند جمال شلالدة، ومعاذ أحمد شلالدة.



وجرى اعتقال للمواطن حسام عطيوي من البيرة، ومواطنين آخرين من جنين وهما: عبد الله العبادي، وعصام الغزاوي.



يُشار إلى أن عشرة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم خلال اليومين الماضيين بينهم أطفال.