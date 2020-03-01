قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات، طالت عدداً من الفلسطينيين، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد خمسة مواطنين من الضفة.
وأضاف: أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة سعير قضاء الخليل وهما: مهند جمال شلالدة، ومعاذ أحمد شلالدة.
وجرى اعتقال للمواطن حسام عطيوي من البيرة، ومواطنين آخرين من جنين وهما: عبد الله العبادي، وعصام الغزاوي.
يُشار إلى أن عشرة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم خلال اليومين الماضيين بينهم أطفال.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات، طالت عدداً من الفلسطينيين، بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد خمسة مواطنين من الضفة.
وأضاف: أن مواطنين جرى اعتقالهما من بلدة سعير قضاء الخليل وهما: مهند جمال شلالدة، ومعاذ أحمد شلالدة.
وجرى اعتقال للمواطن حسام عطيوي من البيرة، ومواطنين آخرين من جنين وهما: عبد الله العبادي، وعصام الغزاوي.
يُشار إلى أن عشرة مواطنين على الأقل جرى اعتقالهم خلال اليومين الماضيين بينهم أطفال.
التعليقات