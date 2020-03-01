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دولي

إيران تُوجًه اتهامات خطيرة: هذا الرئيس سبب انتشار (كورونا)

إيران تُوجًه اتهامات خطيرة: هذا الرئيس سبب انتشار (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
اتهم حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه السبب في انتشار فيروس (كورونا) في بلاده، معتبرًا أن "سبب الانتشار السريع للفيروس، يعود لعدم جاهزية نظامها الصحي لمواجهة العدوى".

وأكد آشنا في تغريدة على حسابه عبر (تويتر) أن "العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب، وتواطؤ أوروبا، جعلت البنية التحتية للصحة العامة في إيران غير معدة بصورة كافية للاستجابة المناسبة لفيروس (كورونا)".

وأضاف آشنا: "تتحمل سياسة ترامب جزءاً من المسؤولة عن انتشار هذا الفيروس والوفيات التي سببها".

يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 593 حالة، وحالات الشفاء إلى 123 حالة، ووفاة 43 شخصاً، إثر الإصابة بالفيروس.

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