عاجل

  • حماس: يجب ترسيخ مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وعزله محليًا ودوليًا

  • حماس: استقالة أعضاء مجلس بلدية رام الله احتجاجًا على وجود مستوطَنة (موديعين) عمل وطني

  • إيران: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو السبب في انتشار (كورونا)

عربي

هل يستطيع جيش الاحتلال ضَرب (حزب الله) في لبنان؟

هل يستطيع جيش الاحتلال ضَرب (حزب الله) في لبنان؟
عناصر حزب الله
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكدت مجلة (نيوزويك) الأمريكية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يُعد خطة لضرب (حزب الله) اللبناني، لافتة إلى أن إيران لديها علم بهذه الخطة.

ولكن هل يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضرب حزب الله في لبنان؟ وما هي استعدادات الحزب للرد على هذه الخطوة؟

أكد جوزيف بو فاضل، المحلل السياسي اللبناني، لـ"دنيا الوطن"، أن الوضع في المنطقة، بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لم يعد كما قبل، لافتاً إلى أن المنطقة، تغلي أمنياً وعسكرياً أكثر منه سياسياً واقتصادياً.

وقال بو فاضل لـ"دنيا الوطن": "إن وضع المقاومة كقوة لا يُستهان بها، وهي تربك الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية من خلفه، وبالرغم من ذلك، يمكن أن تقدم إسرائيل على أي عدوان على لبنان".

وأشار إلى أن عملية القضاء على (حزب الله)، عملية صعبة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل، تستغل الوضع الاقتصادي والسياسي والصحي، في لبنان، وبالتالي فإن إسرائيل تصطاد في الماء العكر.

وبين، أن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على حرب في لبنان، لن تكون لعبة أو نزهة، حيث سيعرض المنطقة لحرب واسعة، وستكون هناك ردات فعل واسعة على جيش الاحتلال.

وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أن جيش الاحتلال، يستطيع أن يقوم بشن حرب، ولكن خارج لبنان، حيث أن اسرائيل عندما تفتح حرباً فإن هدفها هو القضاء على (حزب الله)، وأن ذلك لن يكون نزهة، ولو لم تكن تعرف ماذا لدى الحزب من أسلحة، لشنت هذه الحرب منذ فترة.

من جانبه، أكد حسن عبدو، المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أن كل التقديرات تشير إلى أن أي مواجهة مع حزب الله، ستكون مكلفة للاحتلال الإسرائيلي، وسيكون من السهل على الحزب، نقل المعركة إلى داخل دولة الاحتلال، وبكل قوة، لما يمتلكه من ترسانة صواريخ موجهة، تضرب المؤسسات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أشار عبدو إلى أنه بحسب التقديرات الإسرائيلية فإن (حزب الله) يوجد لديه ترسانة صاروخية ضخمة، قد تضرب المؤسسات الحيوية، كما أنه أصبح لديه الخبرة في العمل داخل سوريا، وفي كل الأجواء.

وقال: "أصبح مقاتلو حزب الله، لديهم العقيدة القتالية الشرسة التي يتمتعون بها، حيث أصبح مقاتل الحزب يتفوق وبشكل واضح على المقاتل الإسرائيلي، لذلك المواجهة مع حزب الله في لبنان، ليست بالأمر السهل، ولا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تقدم على هذه المسألة، فهي الآن تضرب حزب الله في سوريا، ولكن منذ عام 2006 لم يشن الاحتلال عدواناً واسعاً على حزب الله في لبنان".

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية تُعلًق على أخبار وجود ضحايا أطفال بفيروس (كورونا) في مصر

الصحة العالمية تُعلًق على أخبار وجود ضحايا أطفال بفيروس (كورونا) في مصر

ترجيحات بتأجيل القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

ترجيحات بتأجيل القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

الأزهر الشريف يُعلًق على أحداث سوريا الأخيرة

الأزهر الشريف يُعلًق على أحداث سوريا الأخيرة

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

أول بلد عربي يُعلًق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

أول بلد عربي يُعلًق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

تعقيم الحرم المكي أربع مرات يومياً بسبب فيروس (كورونا)

تعقيم الحرم المكي أربع مرات يومياً بسبب فيروس (كورونا)

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الاحتلال يعقد اليوم جلسات محاكم لثلاثة صحفيين

نادي الأسير: الاحتلال يعقد اليوم جلسات محاكم لثلاثة صحفيين

الإسلامية المسيحية: هجمة استيطانية مسعورة للاحتلال عشية انتخابات &#34;كنيست&#34;

الإسلامية المسيحية: هجمة استيطانية مسعورة للاحتلال عشية انتخابات "كنيست"

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدداً من المواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

المطران عطا الله حنا: لسنا جزءاً من المناكفات والانقسامات الفلسطينية الداخلية

المطران عطا الله حنا: لسنا جزءاً من المناكفات والانقسامات الفلسطينية الداخلية

مجلس بلدي رام الله يقبل استقالة خمسة من أعضائه ويكشف السبب

مجلس بلدي رام الله يقبل استقالة خمسة من أعضائه ويكشف السبب

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأسبوع الجاري

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأسبوع الجاري

شاهد: داخلية غزة تكشف وثائق خطيرة حول التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي

شاهد: داخلية غزة تكشف وثائق خطيرة حول التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي

منوعات

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

شاهد: تطورات صادمة بقضية قتيل فيلا نانسي عجرم..مفاجآت للطب الشرعي وتحذيرات بالفيديو

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على &#34;بسطات&#34; بالأسواق الشعبية

صور: لن تصدق.. مقتنيات محمد فوزي النادرة تُباع على "بسطات" بالأسواق الشعبية

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على &#34;رغدة&#34;

زوج والدة هيثم زكي يكشف عن (ديون) الفنان الراحل..ويفتح النار على "رغدة"

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: أوبرا وينفري تسقط على المسرح

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ &#34;محمد رمضان&#34; بخطوبتها

شاهد: ديانا كرزون ترقص بصخب وجنون على أغنية لـ "محمد رمضان" بخطوبتها

شاهد: مفاجأة للجميع..الظهور الأول لزوج روان بن حسين بعد وضع مولودتها الأولى

شاهد: مفاجأة للجميع..الظهور الأول لزوج روان بن حسين بعد وضع مولودتها الأولى

شاهد: &#34;كارول سماحة&#34; تنتحر بأحد شوارع باريس والشرطة الفرنسية تتدخل

شاهد: "كارول سماحة" تنتحر بأحد شوارع باريس والشرطة الفرنسية تتدخل

شاهد:&#34;حلا شيحة&#34; من الحجاب إلى البكيني.. فهل استعادت نجوميتها بعيدها الـ41

شاهد:"حلا شيحة" من الحجاب إلى البكيني.. فهل استعادت نجوميتها بعيدها الـ41

شاهد: مشاجرة بين مذيعة وحماة قصي خولي... اتهمتها بـ&#34;فضح ابنتها&#34;

شاهد: مشاجرة بين مذيعة وحماة قصي خولي... اتهمتها بـ"فضح ابنتها"

شاهد: بفيديو جرئ فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة إبطها

شاهد: بفيديو جرئ فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة إبطها

عربي

ترجيحات بتأجيل القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

ترجيحات بتأجيل القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

الأزهر الشريف يُعلًق على أحداث سوريا الأخيرة

الأزهر الشريف يُعلًق على أحداث سوريا الأخيرة

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

أول بلد عربي يُعلًق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

أول بلد عربي يُعلًق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان