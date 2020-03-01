هيئة الشؤون المدنية تكشف أسباب البدء باستخدام جواز السفر عبر (معبر إيرز)

معبر ايرز

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رام الله - دنيا الوطن

نفى رئيس الشؤون المدنية بغزة، صالح الزق، علاقة أهالي قطاع غزة، بإجراءات الاحتلال على (معبر بيت حانون/ إيرز)، حول إحضار جواز السفر عند العبور.



وقال الزق وفق ما نقلت وكالة (الرأي): إن هذا الإجراء ينطبق على القادمين من خارج القطاع عبر (معبر رفح) للتأكد من أنهم لم يزورا الدول الموبوءة بفيروس (كورونا) كإجراء احترازي للوقاية من المرض.



وأوضح، أن هذا قرار وزارة الصحة الإسرائيلية، وتم تطبيق القرار على كافة معابر الاحتلال؛ للتأكد من أن أحداً من المواطنين لم يدخل من رفح أو الجسر أو مطار اللد، بينما (معبر بيت حانون/ إيرز) مطلوب فقط من لديه جواز سفر ساري المفعول إبرازه.



وكان منسق الجيش الإسرائيلي، أعلن الجمعة الماضي، عن إجراءات جديدة على (معبر إيرز)، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



وقال على صفحته في موقع (تويتر): إنه اعتباراً من الجمعة يتوجب على العابرين من (معبر بيت حانون/ إيرز) بالاتجاهين، سواءً إذا كانوا في طريقهم إلى إسرائيل أو في طريق عودتهم إلى قطاع غزة، أن يكون بحوزتهم جميع جوازات السفر سارية المفعول التي يمتلكونها. (جواز سفر فلسطيني أو أي جواز آخر).