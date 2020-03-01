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الصحة العالمية تُعلًق على أخبار وجود ضحايا أطفال بفيروس (كورونا) في مصر

الصحة العالمية تُعلًق على أخبار وجود ضحايا أطفال بفيروس (كورونا) في مصر
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الصحة العالمية، أمجد خولي، على الشائعات، التي تحدثت عن وفيات أطفال في إحدى مدارس مصر متأثرين بفيروس (كورونا).

وبحسب موقع قناة (روسيا اليوم) فقد قال خولي: "نسمع التسجيلات الصوتية والأخبار ذاتها منذ أكثر من شهر تقريباً عن مدرسة في مصر فيها أكثر من 20 حالة وفاة، وأن هناك أطفالاً يموتون بدون سبب، ولكنه لا يوجد أي دليل على حدوث مثل هذا الأمر".

وذكر أن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، أوضح بأن جزءاً كبيراً من جهود وزارة الصحة المصرية، والمنظمة العالمية، يكمن في محاربة الإشاعات، مؤكدًا أنه لا يوجد سبب لدى أي دولة سواء مصر أو غيرها، في أن تخفي حالات المرض، فهو ينتشر من دولة إلى أخرى، ولا توجد عقوبات دولية على أي دولة تخفي ذلك، وفق تعبيره.

وأشار خولي إلى أن مصر، أبلغت عن حالة واحدة مصابة بفيروس (كورونا)، وبالتالي فإن "وجود حالة أو اثنتين أو أكثر في أي دولة ليس شيئاً غريباً أو مستهجناً، وأن الأمر لا يعيب تلك الدولة".

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