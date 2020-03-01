مستوطنون يواصلون تقطيع الأشجار بأراضي بلدة الخضر لليوم الثالث على التوالي

قطع أشجار في بلدة الخضر

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رام الله - دنيا الوطن

واصل مستوطنون، لليوم الثالث على التوالي، تقطيع الأشجار في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ليرتفع بذلك عدد الأشجار التي استهدفت بالقطع إلى 780 شجرة.



وأفاد الناشط الشبابي في الخضر، عماد دعدوع، أن المستوطنين قاموايوم أمس السبت، بتقطيع 200 شجرة كرمة في منطقة "فاغور" تعود للمواطن محمد إبراهيم ابو الكتعة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان المستوطنون، قد أقدموايوم الجمعة، على تقطيع 300 شجرة كرمة، في أراضي المواطن ناصر إسماعيل مرزوق في منطقة "زكندح" الواقعة بين مستوطنتي "دانيال" و"اليعازر".



ويوم الخميس، أقدم مستوطنو (اليعازار) على تقطيع 200 شجرة زيتون معمرة، و80 شجرة كرمة، في أراضي المواطنين مروان عبد السلام صلاح، وأنس فتحي عبد السلام صلاح، الواقعة على مقربة من مستوطنة (اليعازر)، ليصبح بذلك مجموع ما تم تقطيعه خلال الأيام الثلاثة 580 شجرة كرمة، 200 شجرة زيتون معمرة.