دولي

استطلاع إسرائيلي: نتنياهو يتقدم على غانتس بفارق مقعدين

استطلاع إسرائيلي: نتنياهو يتقدم على غانتس بفارق مقعدين
رام الله - دنيا الوطن
أظهر آخر استطلاع رأي جديد، قبل ساعات من موعد الانتخابات الإسرائيلية، تقدماً لحزب (ليكود) بمقعدين جديدين بحصوله على  35 مقعدا.

ووفق الاستطلاع، فقد حصل تحالف حزب (أزرق أبيض) بزعامة بيني غانتس على 33 مقعداً، تليه القائمة العربية المشتركة بحصولها على 14 مقعداً متقدمة بواقع مقعد واحد عن الانتخابات الأخيرة.

أما تحالف أحزاب اليمين فقد حصل على 7 مقاعد  فيما حصل حزب (يسرائيل بيتينو)  بزعامة أفيغدور ليبرمان على 6 مقاعد متراجعاً بواقع مقعدين عن آخر الاستطلاعات.

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