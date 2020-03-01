بعد 5 أعوام على الجريمة.. جلسة جديدة لمحاكمة قاتل عائلة دوابشة

عائلة دوابشة

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تعقد المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، اليوم الأحد، جلسة جديدة من القضية المتعلقة بإحراق وقتل عائلة دوابشة على يد مجموعة من المستوطنين في الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو 2015، بعد مهاجمة منزلهم في قرية دوما قضاء نابلس.



وقالت القناة السابعة: إنه سيتم الاستماع لمرافعات وتلخيصات النيابة وفريق الدفاع عن المتهم الرئيس فيها المستوطن عميرام بن أوليئيل، بعد عملية جرت لفصل مستوطنين آخرين عن المحاكمة بحجة أنهم "قاصرين" وتوجيه اتهامات منفصلة لهم.



وادعى فريق الدفاع عن بن أوليئيل أنه انتزعت الاعترافات منه تحت التعذيب من قبل ضباط جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وهو ما ينفيه الأخير.



وكانت المحكمة في الرابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قد أدانت مستوطن دعت نيابة الاحتلال أنه "قاصر"، وهو من المشاركين في الجريمة، بالانتماء لتنظيم "إرهابي يهودي".