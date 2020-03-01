المطران عطا الله حنا: لسنا جزءاً من المناكفات والانقسامات الفلسطينية الداخلية

المطران عطالله حنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: "إننا لسنا جزءاً من المناكفات والانقسامات السياسية في فلسطين، ولسنا جزءاً من أي صراع سياسي أو خلافات سياسية ما بين الأحزاب والفصائل المختلفة والمتعددة".



وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "لسنا تابعين لأية جهة سياسية، ولا ننتمي إلى أي فصيل أو حزب سياسي، فانتماؤنا هو للوطن وقضيته العادلة، والقدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا".



وشدد المطران حنا على أن الوضع الذي نمر به والتحديات الجمة والمؤامرات الكبيرة، التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، إنما تتطلب من جميع الفلسطينيين، أن يرتقوا إلى المستوى المطلوب من الحكمة والرصانة والوعي والوطنية الحقة، وأن يعملوا من أجل إنهاء الانقسامات، وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.



وتابع: "لقد أصبح من العار ومن العيب، أن تبقى هذه الانقسامات في ظل ما يحيط بنا من مؤامرات ومشاريع مشبوهة، هدفها تصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة".



وأضاف المطران حنا: "لسنا تابعين لأية جهة سياسية ولأي فصيل سياسي، ولكننا في نفس الوقت، نطالب كافة الفصائل والأحزاب وكافة الشخصيات الوطنية والسياسية الفلسطينية، بأن تقوم بدورها المأمول بإصلاح ما يمكن إصلاحه، وفي ترتيب الحالة الفلسطينية الداخلية؛ لكي نكون أكثر قوة في تصدينا للمؤامرات والمشاريع الخبيثة، التي هدفها تصفية القضية الفلسطينية.



وقال: إن إفشال مشاريع تصفية القضية، لن تكون من خلال الشعارات والخطابات فحسب، بل من خلال ترتيب البيت الفلسطيني أولاً، وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني، وتوحيد الصفوف، وإنهاء حالة الانقسام والتشرذم التي نعاني منها منذ سنوات، والتي لا يستفيد منها إلا الاحتلال، الذي يستثمر انقساماتنا ويستثمر الحالة الفلسطينية الداخلية التي بحاجة إلى إصلاحات جذرية، من خلال تمرير مشاريعه وأجنداته العدوانية الاستيطانية على الأرض.