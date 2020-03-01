شؤون فلسطينية

مدير المحاكم الشرعية: واحدة من كل أربع زيجات تنتهي بالطلاق بالداخل الفلسطيني.. وهذا السبب

مدير المحاكم الشرعية: واحدة من كل أربع زيجات تنتهي بالطلاق بالداخل الفلسطيني.. وهذا السبب
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
كشف مدير المحاكم الشرعية بالداخل الفلسطيني، الدكتور إياد زحالقة، اليوم الأحد، أن المعطيات الرسمية للمحاكم الشرعية بالداخل الفلسطيني، أظهرت ارتفاعاً مُقلقاً في نسبة الطلاق، حيث شهد 2017 ارتفاع بنسبة 21%، وفي 2018 سجلت المحاكم  14.883 حالة زواج و4.085 حالة طلاق، وبذلك ارتفعت النسبة 25%، وفي 2019 تم تسجيل 14.239 حالة زواج و4.306 حالات طلاق.   

وأضاف زحالقة لـ"دنيا الوطن": "الملاحظ، أن نسبة الطلاق تزيد، وبالتالي ربع حالات الزواج تصل إلى الطلاق، مقابل كل أربع حالات زواج، لدينا حالة طلاق، وهذه نسبة عالية جداً بالنسبة لمجتمع عربي بطبع تقليدي ومحافظ". 

أسباب ارتفاع الطلاق 

قال القاضي زحالقة، حول سبب ارتفاع نسبة الطلاق بالداخل الفلسطيني: أن السبب الرئيسي، يكمن في التغيرات التي تطرأ على مجتمعنا العربي المسلم في البلاد، والتي أثرت على المبنى الاجتماعي، وعلى المبنى العائلي، وعلى العلاقات داخل البيت الواحد.

وأضاف زحالقة: "الشخص هنا يفكر بنفسه على حساب العائلة وعلى حساب المجتمع، ويصل الأمر لحد الأنانية، هذا أكبر عامل يؤثر على الانضباط العائلي، والتواصل العائلي، وبالنهاية، يؤدي إلى تشتت العائلات". 

وأشار إلى أن للجانب الاقتصادي، علاقة بمسألة تفاقم الخلافات بين الأزواج، وهو سبب من أسباب الخصومات بين الأزواج، مستدركاً: ولكن أوضاع آبائنا كانت أصعب من أوضاعنا الاقتصادية، وبالرغم من ذلك، لم تكن هناك نسبة طلاق عالية، لأن المبنى الاجتماعي هناك، كان بسيطاً ومترابطاً ومتعاضداً.

وأكمل: في السابق كان الزوج والزوجة، يتحملون مصاعب الحياة ويواجهونها، أما اليوم مع الانفتاح الذي نعيش فيه، أصبحت مواجهة المشاكل بقوة أقل، ونستسهل طريق الطلاق، لذلك نحتاج إلى إعادة ترتيب المفاهيم الحياتية، والقيم التي نتحلى؛ بها لمواجهة هذه القضية، والتي هي عبارة عن وجه آخر للأزمة الاجتماعية، التي يعاني من المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل. 

الحلول للمواجهة 

وعن الحلول، أكد مدير المحاكم الشرعية، على ضرورة تهيئة الشباب الفلسطيني للزواج بالطريقة الصحيحة والسليمة، وتوعيته توعية عامة، حول معنى الزواج، وواجبات الزوج والزوجة، ومعنى الزواج كرباط مقدس.

واستطرد: على الشباب أن يفهم أن الزواج مشروع حياة، لذلك يجب الاختيار والتهيئة والتحضير النفسي والمعنوي؛ لتكون مواجهة صعوبات الحياة بشكل أقوى وأسهل، ويجب أن نُفهم المتخاصمين، أن هناك حلولاً صلحية، وعلاجاً للمشاكل، وإخصائيين يساعدون على تحدي الصعوبات داخل العائلة، ونحن بحاجة لنتدارك المشاكل قبل أن تصل إلى مرحلة لا مجال فيها إلا للطلاق. 

قوانين الطلاق لدى فلسطينيي الداخل  

قال زحالقة حول حق المرأة بعد الطلاق: الشرع الإسلامي ساوى بين الرجل والمرأة، من ناحية المضمون، فالشرع لم يظلم المرأة، ولا المحاكم الشرعية، تظلم المرأة، بالعكس نحن نسعى إلى الحق، والحق يكون بأن يأخذ كل صاحب حق حقه. 

وأضاف: "الأطفال هم أمانة في أعناق القضاة أولاً، لأنهم أصحاب ولاية عامة على هؤلاء الأطفال، دائماً يكون حكمنا فيما يخص الأطفال في حال كان هناك نفقات أو حضانة أو في مشاهدة واستضافة، فالأساس فيه أن يكون في مصلحة الولد".

أخبار ذات صلة

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

المطران عطا الله حنا: لسنا جزءاً من المناكفات والانقسامات الفلسطينية الداخلية

المطران عطا الله حنا: لسنا جزءاً من المناكفات والانقسامات الفلسطينية الداخلية

الطقس: أجواء شديدة البرودة وماطرة

الطقس: أجواء شديدة البرودة وماطرة

مجلس بلدي رام الله يقبل استقالة خمسة من أعضائه ويكشف السبب

مجلس بلدي رام الله يقبل استقالة خمسة من أعضائه ويكشف السبب

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأسبوع الجاري

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأسبوع الجاري

اشتية ووزير الداخلية الكويتي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

اشتية ووزير الداخلية الكويتي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

شاهد: داخلية غزة تكشف وثائق خطيرة حول التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي

شاهد: داخلية غزة تكشف وثائق خطيرة حول التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي

الصالح يَطّلع على احتياجات المواطنين وأبرز التحديات جراء الاستيطان جنوب نابلس

الصالح يَطّلع على احتياجات المواطنين وأبرز التحديات جراء الاستيطان جنوب نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الصالح يَطّلع على احتياجات المواطنين وأبرز التحديات جراء الاستيطان جنوب نابلس

الصالح يَطّلع على احتياجات المواطنين وأبرز التحديات جراء الاستيطان جنوب نابلس

الرئيس عباس يُصدر مرسوماً رئاسياً بشأن عصام السعافين

الرئيس عباس يُصدر مرسوماً رئاسياً بشأن عصام السعافين

النخالة: غزة تمتلك آلاف الصواريخ وسليماني أشرف على عمليات معقدة لنقل السلاح

النخالة: غزة تمتلك آلاف الصواريخ وسليماني أشرف على عمليات معقدة لنقل السلاح

وزيرة الصحة: بيان النقابات الصحية دليل وعي كبير وانتماء أصيل

وزيرة الصحة: بيان النقابات الصحية دليل وعي كبير وانتماء أصيل

أصحاب المولدات الكهربائية بغزة يُهددون بإيقافها عن العمل بسبب الضرائب

أصحاب المولدات الكهربائية بغزة يُهددون بإيقافها عن العمل بسبب الضرائب

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

أسرى فلسطين: الاحتلال يُواصل التنكيل بالأطفال في سجن (الدامون)

أسرى فلسطين: الاحتلال يُواصل التنكيل بالأطفال في سجن (الدامون)

منوعات

شاهد: مشاجرة بين مذيعة وحماة قصي خولي... اتهمتها بـ&#34;فضح ابنتها&#34;

شاهد: مشاجرة بين مذيعة وحماة قصي خولي... اتهمتها بـ"فضح ابنتها"

شاهد: بفيديو جرئ فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة إبطها

شاهد: بفيديو جرئ فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة إبطها

دانا الحلبي تسخر من جمهورها بموعد زفافها.. وتعليق:&#34;الدعوة عامة&#34;

دانا الحلبي تسخر من جمهورها بموعد زفافها.. وتعليق:"الدعوة عامة"

ظهور نادر لابنة أحلام &#34;لولوة&#34;

ظهور نادر لابنة أحلام "لولوة"

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل &#34;دانتيل&#34;.. فمن الأجمل؟

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل "دانتيل".. فمن الأجمل؟

عربي

ترجيحات بتأجيل القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

ترجيحات بتأجيل القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

الأزهر الشريف يُعلق على أحداث سوريا الأخيرة

الأزهر الشريف يُعلق على أحداث سوريا الأخيرة

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

أول بلد عربي يُعلق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

أول بلد عربي يُعلق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان