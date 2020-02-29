تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين خلال الأسبوع الجاري

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 12-7 14-5 17-10 بيت لحم 12-7 14-5 17-10 رام الله والبيرة 11-6 13-4 16-9 طولكرم 17-11 18-9 21-13 نابلس 13-8 15-6 18-11 قلقيلية 17-11 18-9 21-13 جنين 16-9 18-8 21-12 سلفيت 12-7 14-5 17-10 طوباس 16-9 18-8 21-12 روابي 13-8 15-6 18-11 الخليل 11-6 13-4 16-9 غزه 18-12 19-10 22-14 أريحا 21-12 22-11 24-14 خانيونس 18-12 19-10 22-14 الأغوار الشمالية 19-10 20-9 22-12 رفح 19-11 20-9 23-13

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، الأحد، غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الظهيرة تضعف فرصة سقوط الامطار، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بغاء الجو الجو بارداً نسبياً نهاراً الى شديد البرودة ليلاً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة اليوم الاحد من خطر:1- تدني مدى الرؤيا الافقية.2- خطر التزحلق على الطرقات.3- شدة سرعة الرياح.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: