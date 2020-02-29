شؤون فلسطينية

اشتية ووزير الداخلية الكويتي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

اشتية ووزير الداخلية الكويتي يبحثان تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء، وزير الداخلية، د. محمد اشتية، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في العديد من المجالات.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم السبت، في مقر إقامته في العاصمة التونسية تونس، على هامش مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والثلاثين، بحضور سفير فلسطين لدى تونس، هائل الفاهوم، ومدير عام الأمن الوقائي، اللواء زياد هب الريح، ومدير عام الشرطة، اللواء حازم عطا الله، والمساعد الأمني لوزير الداخلية، اللواء محمد الجبريني.

واطلع اشتية الصالح على آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بالخطة الأمريكية (صفقة القرن) والموقف الفلسطيني الرافض لها، ومساعي القيادة لمواجهة هذه الخطة، إضافة إلى استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وثمن رئيس الوزراء، الموقف الكويتي الثابت، ودعمها المتواصل لفلسطين في كافة المجالات والمحافل الدولية، ناقلاً تحياته إلى الكويت قيادة وحكومة وشعباً.

من جانبه، أكد الصالح على موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها لما يرفضه الفلسطينيون، مرحباً بمبادرة السيد الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، معرباً عن استعداده الكامل لرفعة التعاون بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء، الاتفاق على عقد لقاء بين وفد من وزارتي الداخلية الفلسطينية، والكويتية، قريباً في الكويت؛ لوضع خطط وآليات؛ لتعزيز التعاون، وترجمتها على أرض الواقع.

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