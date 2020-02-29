تنويه مُهم بشأن المغادرين عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) غداً

أصدرت إدارة (معبر بيت حانون/ إيرز) تنويهاً للمغادرين عبر المعبر، بشأن حمل جواز السفر الخاص بهم، خلال تنقلهم اعتباراً من غد الأحد.





وقالت إدارة المعبر، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء السبت: "تنوه إدارة معبر بيت حانون لكافة المواطنين في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" بضرورة حمل جواز السفر الخاص بهم، ابتداءً من صباح يوم غدٍ الأحد الموافق:01/03/2020 أثناء مغادرتهم أو عودتهم لقطاع غزة، عبر المعبر، وذلك لكافة الأعمار".



وأضاف البيان: "تنوه إدارة الحاجز، بأن كل مواطن لا يحمل جواز السفر، سيتم منعه من دخول المعبر، ولن يتمكن من المغادرة".



رام الله - دنيا الوطن