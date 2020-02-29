دولي

أمريكا تُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)

أمريكا تُسجّل أول حالة وفاة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة، سجلت اليوم السبت، أول وفاة بفيروس (كورونا)، وذلك بعد الكشف عن عدد من الحالات الأسبوع الماضي.

وأشارت كالة (أسوشيتيد برس)، نقلاً عن مسؤولين حكوميين، أن الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، حيث سبق للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة، قد بلغ 62.

وجاءت هذه الوفاة، بعد أن حذر مسؤولو وزارة الصحة الأمريكية من أن الفيروس، بدأ بالانتشار داخل البلاد من شخص لآخر دون صلة بأي رحلات أجنبية.

وأكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، تسجيله ثلاث إصابات مؤكدة، لدى أشخاص لم يسافروا إلى خارج البلاد.

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