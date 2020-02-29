نفتالي بينت: ليبرمان طبخ وبدأ صفقة الأموال القطرية لغزة

قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، إن زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، هو من طبخ وبدأ صفقة الأموال القطرية لغزة.



جاء ذلك، خلال تصريحات لبينت لقناة (كان) الإسرائيلية، وذلك قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلية، المقررة بعد يومين من الآن.



بدوره، رد زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، على نفتالي بينت بالقول: "بينت كاذب مسكين ومثير للشفقة لا يفهم شيئاً، ولن أجلس مع نتنياهو في حكومة واحدة".



وأضاف ليبرمان: "إسرائيل بحاجة إلى حكومة بدون نتنياهو، أنا متأكد من أنه لن تكون هناك انتخابات رابعة، إذا أزيح نتنياهو من المشهد".



رام الله - دنيا الوطن