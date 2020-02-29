دولي

تركيا تُوجّه طلباً لأمريكا بشأن دعم جيشها في إدلب

تركيا تُوجّه طلباً لأمريكا بشأن دعم جيشها في إدلب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الولايات المتحدة، بتزويد بلاده بصواريخ باتريوت؛ لدعم الجيش التركي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وحسب (روسيا اليوم)، فقد أدلى تشاووش أوغلو، بهذا التصريح للصحفيين، اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو.

وتأتي تصريحاته على خلفية تأزم الأوضاع في المنطقة، إثر مقتل وجرح عشرات الجنود الأتراك، بقصف جوي سوري.

يذكر، أن الرئيس التركي، طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة في اتصال هاتفي، أن تتنحى روسيا جانباً، وتترك لتركيا التعامل مع "النظام السوري" بمفردها.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا "لم تذهب إلى سوريا بدعوة من نظام الأسد، وإنما استجابة لطلب الشعب السوري"، مشيراً إلى أنه لا نية لأنقرة بالخروج ما دام شعب سوريا، يطالبها بالبقاء.

أخبار ذات صلة

نفتالي بينت: ليبرمان طبخ وبدأ صفقة الأموال القطرية لغزة

نفتالي بينت: ليبرمان طبخ وبدأ صفقة الأموال القطرية لغزة

نتنياهو يُلوّح بخيار الانتخابات الرابعة وليبرمان يُطالب بإزاحته من المشهد

نتنياهو يُلوّح بخيار الانتخابات الرابعة وليبرمان يُطالب بإزاحته من المشهد

أول تعليق لترامب على توقيع اتفاق السلام مع حركة طالبان الأفغانية

أول تعليق لترامب على توقيع اتفاق السلام مع حركة طالبان الأفغانية

عقوبة جديدة من زعيم كوريا الشمالية لنائبيه بالحزب الحاكم

عقوبة جديدة من زعيم كوريا الشمالية لنائبيه بالحزب الحاكم

بعد 19 عامًا من الصراع.. توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أمريكا وحركة طالبان

بعد 19 عامًا من الصراع.. توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أمريكا وحركة طالبان

في ظل انتشار (كورونا).. نواب إيرانيون يؤكدون وجود مقابر جماعية في بلادهم

في ظل انتشار (كورونا).. نواب إيرانيون يؤكدون وجود مقابر جماعية في بلادهم

تعيين محيي الدين ياسين رئيساً للحكومة الماليزية

تعيين محيي الدين ياسين رئيساً للحكومة الماليزية

ليبرمان يَرُدُّ على أنباء دعمه لحكومة برئاسة غانتس

ليبرمان يَرُدُّ على أنباء دعمه لحكومة برئاسة غانتس

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الصالح يَطّلع على احتياجات المواطنين وأبرز التحديات جراء الاستيطان جنوب نابلس

الصالح يَطّلع على احتياجات المواطنين وأبرز التحديات جراء الاستيطان جنوب نابلس

وزيرة الصحة: بيان النقابات الصحية دليل وعي كبير وانتماء أصيل

وزيرة الصحة: بيان النقابات الصحية دليل وعي كبير وانتماء أصيل

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل التنكيل بالأطفال في الدامون

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل التنكيل بالأطفال في الدامون

القططي: قوة ردع المقاومة تمنع جيش الاحتلال من الإقدام على عمليات اغتيال

القططي: قوة ردع المقاومة تمنع جيش الاحتلال من الإقدام على عمليات اغتيال

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة &#34;لا فيرن&#34; الأمريكية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة "لا فيرن" الأمريكية

حضورجماهيري ووطني فلسطيني وعربي وأممي حاشد في مهرجان العيد 51 لانطلاقة &#34;الديمقراطية&#34;

حضورجماهيري ووطني فلسطيني وعربي وأممي حاشد في مهرجان العيد 51 لانطلاقة "الديمقراطية"

منوعات

دانا الحلبي تسخر من جمهورها بموعد زفافها.. وتعليق:&#34;الدعوة عامة&#34;

دانا الحلبي تسخر من جمهورها بموعد زفافها.. وتعليق:"الدعوة عامة"

ظهور نادر لابنة أحلام &#34;لولوة&#34;

ظهور نادر لابنة أحلام "لولوة"

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل &#34;دانتيل&#34;.. فمن الأجمل؟

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل "دانتيل".. فمن الأجمل؟

شاهد جاهة الفنانة ديانا كرزون.. وهل أصابت عين (الحاسدين) والدتها؟

شاهد جاهة الفنانة ديانا كرزون.. وهل أصابت عين (الحاسدين) والدتها؟

كورونا يطال المشاهير..إصابة &#34;بشرى&#34; وسخرية &#34;نجوى كرم&#34; وتنبؤات مثيرة لعائلة سيمبسون

كورونا يطال المشاهير..إصابة "بشرى" وسخرية "نجوى كرم" وتنبؤات مثيرة لعائلة سيمبسون

عربي

الأزهر الشريف يُعلق على أحداث سوريا الأخيرة

الأزهر الشريف يُعلق على أحداث سوريا الأخيرة

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

أول بلد عربي يُعلق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

أول بلد عربي يُعلق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

تعقيم الحرم المكي أربع مرات يومياً بسبب فيروس (كورونا)

تعقيم الحرم المكي أربع مرات يومياً بسبب فيروس (كورونا)