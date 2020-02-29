وزير العمل: 285 عاملاً فلسطينياً أصيبوا داخل الخط الأخضر بينهم 28 إصابة قاتلة



جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 92 لمجلس ادارة منظمة العمل العربية المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث قدم خلالها تقريرا شاملا حول المستوطنات الإسرائيلية واثارها الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية وقطاع العمل والذي ركز فيه على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون داخل الخط الاخضر من معاملة مذلة ومهينة ولا انسانية على الحواجز الاسرائيلية، ومن ابتزاز واستغلال من قبل سماسرة التصاريح والمشغلين الاسرائيليين، بالإضافة الى بيئة العمل التي تفتقر لشروط السلامة والصحة المهنية.

وأشار الوزير أبو جيش، إلى أهم الانتهاكات والجرائم الممارسة بحق الشعب الفلسطيني من إقامة وتوسيع المستوطنات والقوانين ومشاريع القوانين التي من شأنها دعم المستوطنات والمستوطنين وشرعنة البؤر الاستيطانية، والاستيلاء على الأراضي وتجريف الاراضي الزراعية واقتلاع الأشجار وهدم المباني والمنشات، اضافة الى 23 مشروع قانون تمس السيادة الفلسطينية أبرزها مشرع قانون السيادة الاسرائيلية على الأغوار وشمال البحر الميت.



وأكد الوزير أبو جيش خلال الاجتماع على القرارات السابقة لمجالس ادارة منظمة العمل العربية ومؤتمر العمل العربي والتي من أبرزها دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وكذلك دعم التدريب المهني وبناء مراكز تدريب مهني جديدة في فلسطين.



وشدد الوزير أبو جيش على ضرورة طرح تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص في أوضاع العمال الفلسطينيين في الأراضي العربية المحتلة وما يرد فيه من انتهاكات بحق العمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر للنقاش في مؤتمر العمل الدولي القادم، مشيرا ايضا الى جلسة الدول المانحة التي ستعقد في جنيف قريبا لتوفير الدعم اللازم لبرامج التشغيل في فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن حوالي 285 عاملاً فلسطيني أصيبوا بينهم 28 إصابة قاتلة داخل الخطر الأخضر خلال عام 2019.