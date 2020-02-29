دولي

نتنياهو يُلوح بخيار الانتخابات الرابعة وليبرمان يُطالب بازاحته من المشهد

نتنياهو يُلوح بخيار الانتخابات الرابعة وليبرمان يُطالب بازاحته من المشهد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخيار الانتخابات الرابعة في وجه خطومه السياسيين في حال لم يحصل على 61 مقعداً في انتخابات الكنيست المقبلة.

وقال نتنياهو، وفق موقع (واللاه) الإسرائيلي: "إذا فشل اليمين في الحصول على 61 مقعدا لتشكيل الحكومة - فستكون إسرائيل في الطريق إلى انتخابات رابعة، لم يعد هناك خيار لحكومة وحدة وطنية".

يذكر أن انتخابات الكنيست ستكون في الثاني من شهر آذار/مارس المقبل، أي بعد يومين من الآن، حيث يتنافس بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على تشكيل الحكومة المقبلة في الانتخابات الثالثة خلال اقل من عام.

وفي السياق، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان: "إسرائيل بحاجة إلى حكومة بدون نتنياهو، أنا متأكد من أنه لن تكون هناك انتخابات رابعة إذا أزيح نتنياهو من المشهد"، وفق قناة (كان).


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