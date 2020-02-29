وفاة مواطنة بعد عدة أيام من إصابتها بطلق ناري بالبطن

أكد مدير مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، كمال خطاب، وفاة المواطنة (و. ص) بعد عدة أيام من إصابتها بطلق ناري في البطن.





وقال خطاب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الطلق الناري، أدى إلى إصابة المواطنة، بتهتك في الأمعاء والبنكرياس، وقمنا بعلاجها بشكل فوري، واحتجنا لتحويلة عاجلة خارج قطاع غزة.





وأضاف: "خلال الأيام التي مكثت فيها بالمستشفى، وصل فريق طبي جراحي من الداخل، وأجرى لها عملية إلا أنه لم يتمكن من إنقاذ حياتها، وفارقت الحياة مساء اليوم السبت".





الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي: قال "إن المواطنة (و. ص)، وتبلغ من العمر (24 عاماً)، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالمحافظة الوسطى، مصابة بجروح، نتيجة تعرضها لطلق ناري في البطن".

وأوضح البطنيجي، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الشرطة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادثة. يذكر، أن

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