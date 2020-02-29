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ترجيحات بتأجيل عقد القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)

ترجيحات بتأجيل عقد القمة العربية بالجزائر بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن هناك حالة طوارئ عالمية متعلقة بفيروس كورونا الجديد، ما قد يؤدي إلى تأجيل عقد القمة العربية في الجزائر، المقررة في نهاية آذار/مارس المقبل، إلى منتصف العام الجاري.

وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، بالجزائر، اليوم السبت "هناك وضع عالمي قد يتطلب تأجيل القمة العربية ، وعدم عقدها نهاية آذار/مارس"، وفق وكالة (سبوتنك)

وأضاف: "الوضع العالمي المتعلق بفيروس كورونا الجديد، قد يجعلنا نأجل  القمة العربية إلى غاية منتصف  العام الحالي، القمة العربية ستعقد بالتأكيد في الجزائر، وللجزائر حق تحديد الموعد بالتشاور مع الدول العربية".

وبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، زيارة إلى الجزائر، للإعداد للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في الجزائر، وستناقش قضايا ليبيا وسوريا وتطورات القضية الفلسطينية.

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