عاجل

  • نفتالي بينت: ليبرمان طبخ وبدأ صفقة الأموال القطرية لغزة

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يُصدر مرسوماً رئاسياً بشأن عصام السعافين

الرئيس عباس يُصدر مرسوماً رئاسياً بشأن عصام السعافين
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم السبت، مرسوم رئاسي باعتبار عصام السعافين، شهيداً من شهداء الثورة الفلسطينية. 

والسعافين، أحد عناصر الأمن الفلسطيني التابعين لوزارة الداخلية الفلسطينية، والذي أعلنت وزارة الداخلية بغزة عن وفاته إثر تدهور بحالته الصحية خلال توقيفه بجهاز الأمن الداخلي في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، بيانًا، حول وفاة الموقوف عصام أحمد السعافين، قائلةً: "إنه في إطار متابعة وفاة الموقوف (عصام أحمد السعافين) بتاريخ 23 شباط/ فبراير الجاري، شكّلت وزارة الداخلية والأمن الوطني، لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة، وقد خلصت اللجنة، إلى أنه تم توقيف المواطن وفق الإجراءات القانونية بتاريخ 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، لدى جهاز الأمن الداخلي، بتهمة (الإخلال بالأمن العام)".

وأضافت الوزارة، أنه تبين بأن الموقوف يعاني من عدة أمراض مزمنة منها: تضخم في القلب، والسكر، وضغط الدم منذ فترة طويلة، واتضح أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمراعاة الوضع الصحي للموقوف، أثناء فترة التوقيف.

وأكدت داخلية غزة، أنه فور تدهور الحالة الصحية للموقوف، تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء بتاريخ 22 شباط/ فبراير، لكنه فارق الحياة في قسم العناية الفائقة في اليوم التالي بتاريخ 23 شباط/ فبراير، كما أثبت تقرير الطب الشرعي الأمراض المزمنة التي يعاني منها الموقوف، وأوضح أن سبب الوفاة ناتج عن تضخم عضلة القلب، وانسداد الشريان التاجي، وهي أمراض قديمة، يعاني منها الموقوف.

وأشارت الوزارة إلى أنه بناء على ما تقدم، وحفاظًا على الحقوق والمسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني؛ فقد قررت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، اعتبار المتوفى شهيداً من شهداء الوطن، متقدمة بالتعزية إلى أهله وذويه.

كما قررت داخلية غزة، أن تتحمل الأضرار الناتجة عن حالة الوفاة، والعمل بالتوصيات الناتجة عن لجنة التحقيق في معالجة الأخطاء، والعمل على عدم تكرارها مستقبلًا.


أخبار ذات صلة

الصالح يَطّلع على احتياجات المواطنين وأبرز التحديات جراء الاستيطان جنوب نابلس

الصالح يَطّلع على احتياجات المواطنين وأبرز التحديات جراء الاستيطان جنوب نابلس

وزير العمل: 285 عاملاً فلسطينياً أصيبوا داخل الخط الأخضر بينهم 28 إصابة قاتلة

وزير العمل: 285 عاملاً فلسطينياً أصيبوا داخل الخط الأخضر بينهم 28 إصابة قاتلة

وفاة مواطنة بعد عدة أيام من إصابتها بطلق ناري بالبطن

وفاة مواطنة بعد عدة أيام من إصابتها بطلق ناري بالبطن

نقابة الأطباء: ننتظر رد الحكومة وخيار الاستنكاف قائم ونتخوف من استقالات جماعية

نقابة الأطباء: ننتظر رد الحكومة وخيار الاستنكاف قائم ونتخوف من استقالات جماعية

النخالة: غزة تمتلك آلاف الصواريخ وسليماني أشرف على عمليات معقدة لنقل السلاح

النخالة: غزة تمتلك آلاف الصواريخ وسليماني أشرف على عمليات معقدة لنقل السلاح

وزيرة الصحة: بيان النقابات الصحية دليل وعي كبير وانتماء أصيل

وزيرة الصحة: بيان النقابات الصحية دليل وعي كبير وانتماء أصيل

أصحاب المولدات الكهربائية بغزة يُهددون بإيقافها عن العمل بسبب الضرائب

أصحاب المولدات الكهربائية بغزة يُهددون بإيقافها عن العمل بسبب الضرائب

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: بيان النقابات الصحية دليل وعي كبير وانتماء أصيل

وزيرة الصحة: بيان النقابات الصحية دليل وعي كبير وانتماء أصيل

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

عريقات: تنفيذ الضم بالقوة سيدخل المجتمع الدولي بصراعات لها أول وليس لها آخر

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

عريقات: فريدمان لا يزال يُمارس الكذب والتضليل

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل التنكيل بالأطفال في الدامون

أسرى فلسطين: الاحتلال يواصل التنكيل بالأطفال في الدامون

القططي: قوة ردع المقاومة تمنع جيش الاحتلال من الإقدام على عمليات اغتيال

القططي: قوة ردع المقاومة تمنع جيش الاحتلال من الإقدام على عمليات اغتيال

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة &#34;لا فيرن&#34; الأمريكية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح وجامعة "لا فيرن" الأمريكية

حضورجماهيري ووطني فلسطيني وعربي وأممي حاشد في مهرجان العيد 51 لانطلاقة &#34;الديمقراطية&#34;

حضورجماهيري ووطني فلسطيني وعربي وأممي حاشد في مهرجان العيد 51 لانطلاقة "الديمقراطية"

الحكومة توضح موقفها من تصريحات فريدمان وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة

الحكومة توضح موقفها من تصريحات فريدمان وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الولايات المتحدة

منوعات

دانا الحلبي تسخر من جمهورها بموعد زفافها.. وتعليق:&#34;الدعوة عامة&#34;

دانا الحلبي تسخر من جمهورها بموعد زفافها.. وتعليق:"الدعوة عامة"

ظهور نادر لابنة أحلام &#34;لولوة&#34;

ظهور نادر لابنة أحلام "لولوة"

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

عمرو دياب يُشارك في عزاء حسني مبارك ممسكاً يد دينا الشربيني

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

شاهد: محمد رمضان يثير الفوضى في عزاء مبارك

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

الأمير هاري يدخل عالم الغناء.. استمع لصوته

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

عادل إمام يتعرض لأزمة صحية شديدة

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

والدة ياسمين الخطيب تشعل مواقع التواصل بجمالها الخلاب

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل &#34;دانتيل&#34;.. فمن الأجمل؟

ابنة شقيقة سيرين عبد النور تشاركها في مسلسل "دانتيل".. فمن الأجمل؟

شاهد جاهة الفنانة ديانا كرزون.. وهل أصابت عين (الحاسدين) والدتها؟

شاهد جاهة الفنانة ديانا كرزون.. وهل أصابت عين (الحاسدين) والدتها؟

كورونا يطال المشاهير..إصابة &#34;بشرى&#34; وسخرية &#34;نجوى كرم&#34; وتنبؤات مثيرة لعائلة سيمبسون

كورونا يطال المشاهير..إصابة "بشرى" وسخرية "نجوى كرم" وتنبؤات مثيرة لعائلة سيمبسون

عربي

الأزهر الشريف يُعلق على أحداث سوريا الأخيرة

الأزهر الشريف يُعلق على أحداث سوريا الأخيرة

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

البرهان يناقش ملف الجنائية الدولية مع الاتحاد الأوروبي

أول بلد عربي يُعلق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

أول بلد عربي يُعلق على الاتفاق التاريخي بين أمريكا وطالبان

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك

شاهد: زوجة السيسي تُعزي سوزان مبارك