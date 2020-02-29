النخالة: غزة تمتلك آلاف الصواريخ وسليماني أشرف على عمليات معقدة لنقل السلاح
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني له دور كبير في تعزيز المقاومة الفلسطينية.
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني له دور كبير في تعزيز المقاومة الفلسطينية.
وأضاف النخالة، في لقاء تلفزيوني مع قناة (القدس اليوم) سيبث مساء السبت: "سليماني تابع شخصيا كل الملفات ونقل السلاح وأشرف على عمليات معقدة وسافر على دول لملاحقة إمكانية نقل الأسلحة لغزة".
وتابع النخالة: "سليماني نقل الثورة الفلسطينية من مجرد مجموعات عسكرية تختبئ لجيش قوي يمتلك كل الأسلحة والكفاءات ولم يكتفي بنقل الصواريخ الجاهزة بل كان هناك نقلة نوعية بما يتعلق بالصواريخ".
وأكمل النخالة: "تستطيع غزة ان تتباهى أن لديها آلاف الصواريخ التي يمكن أن تضرب كل المدن الصهيونية".
وتابع النخالة: "سليماني نقل الثورة الفلسطينية من مجرد مجموعات عسكرية تختبئ لجيش قوي يمتلك كل الأسلحة والكفاءات ولم يكتفي بنقل الصواريخ الجاهزة بل كان هناك نقلة نوعية بما يتعلق بالصواريخ".
وأكمل النخالة: "تستطيع غزة ان تتباهى أن لديها آلاف الصواريخ التي يمكن أن تضرب كل المدن الصهيونية".
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