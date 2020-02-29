النخالة: غزة تمتلك آلاف الصواريخ وسليماني أشرف على عمليات معقدة لنقل السلاح





وأضاف النخالة، في لقاء تلفزيوني مع قناة (القدس اليوم) سيبث مساء السبت: "سليماني تابع شخصيا كل الملفات ونقل السلاح وأشرف على عمليات معقدة وسافر على دول لملاحقة إمكانية نقل الأسلحة لغزة".



وتابع النخالة: "سليماني نقل الثورة الفلسطينية من مجرد مجموعات عسكرية تختبئ لجيش قوي يمتلك كل الأسلحة والكفاءات ولم يكتفي بنقل الصواريخ الجاهزة بل كان هناك نقلة نوعية بما يتعلق بالصواريخ".



وأكمل النخالة: "تستطيع غزة ان تتباهى أن لديها آلاف الصواريخ التي يمكن أن تضرب كل المدن الصهيونية".













رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني له دور كبير في تعزيز المقاومة الفلسطينية.