أول تعليق لترامب على توقيع اتفاق السلام مع حركة طالبان الأفغانية

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاق الذي وقعته واشنطن وحركة طالبان اليوم السبت بوصفه خطوة لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة وإعادة القوات الأمريكية من أفغانستان.



وحسب "رويترز" نقل بيان للبيت الأبيض عن ترامب قوله فيما يتعلق بالاتفاق المبرم في الدوحة "نعمل على إنهاء أطول حروب أمريكا أخيرا وإعادة قواتنا إلى الوطن".