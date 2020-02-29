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الأزهر الشريف يُعلق على أحداث سوريا الأخيرة

الأزهر الشريف يُعلق على أحداث سوريا الأخيرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأزهر عن أسفه الشديد وقلقه البالغ تجاه التصعيد الأخير ضد الشعب السوري، والذي طالت الإنسان والمقدسات والآثار الحضارية.

وطالب الأزهر في بيان له، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوري، داعيا الجميع إلى "تغليب مصلحة الشعب الذي تحمل ما لا تتحمله الجبال، والنظر بعين الإنسانية والرحمة إلى ما آلت إليه الأوضاع في إدلب وحمص وحلب ودمشق وغيرها من المناطق السورية التي أنهكتها الحروب، ومزقتها النزاعات، وطمست الصراعات هويتها التاريخية، وقضى على معالمها الخراب والدمار"، وفق (روسيا اليوم). 

وأشار إلى "الإهمال الدولي في تقييم الأوضاع في سوريا، الذي فتح الأبواب على مصراعيها لتفشي الأوبئة وانتشار الأمراض وارتفاع معدلات الإعاقة، وتدني الصحة النفسية، وتقييد المساعدات الإنسانية، والأوضاع المأساوية بمخيمات اللاجئين، وحملات النزوح الجماعي".

وتمنى علماء الأزهر "عودة الاستقرار والحياة الطبيعية لسوريا، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يعم الأمن والسلام كل شبر من أراضيها".

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